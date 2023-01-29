Özel Elitpark Hastanesi Müdürü Erdal Akgöz, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’u ziyaret ederek, hastanelerinin esnaf ve sanatkarlara sunduğu özel indirim avantajları hakkında Birlik Başkanı Recep Gür’ü bilgilendirdi.

Akgöz, hastaneleri tarafından ÇESOB’a bağlı tüm oda üyesi esnaf ve sanatkarlara yataklı tedavilerde yüzde 10, ayakta tedavilerde ise yüzde 15 indirim uygulayacaklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, Elitpark’ın esnaf ve sanatkarlara sağladığı indirimden dolayı tüm hastane yetkililerine teşekkür etti.

