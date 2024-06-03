Çorum Özel Elitpark Hastanesi uzman hekim kadrosu, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları Dr.Alkım Aktaş Fakıoğlu ve Dr. Erhan Fakıoğlu’nun göreve başlamalarıyla daha da güçlendi.

Uzm.Dr. Dr. Alkım Aktaş Fakıoğlu 1992 doğumlu. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Kars Digor Devlet Hastanesi’nde çalıştı. Uzmanlık eğitimini Ankara Atatürk Sanatoryumu’nda tamamladı. Osmaniye Düziçi Devlet Hastanesi’nde bir yıl görev yaptıktan sonra Elitpark’a geldi.

Uzm.Dr. Erhan Fakıoğlu, 1989 doğumlu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Tokat Devlet Hastanesi’nde çalıştı. Ankara Atatürk Sanatoryumu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzmanlığını aldıktan sonra Osmaniye Düziçi Devlet Hastanesi’nde bir yıl görev yapıp Çorum’da göreve başladı.