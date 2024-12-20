Çorum merkez Kozluca köyünden Halil Eker’in eşi, emekli öğretmen Nesimi Eker, Almanya’da yaşayan Ercan Eker, Hüseyin Eker, Sabahat Eker ve Çorum’da yaşayan Satı Sönmez’in anneleri Elif Eker, uzun yıllar Almanya’da yaşadı ve emekli olduktan sonra Çorum’a dönmüştü.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Elif Eker’in cenazesi, 22 Aralık Pazar günü saat 11.00’de Hacıbektaş Veli Vakfı’nda düzenlenecek olan hakka yürüme erkânının ardından Kozluca köyünde defnedilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ