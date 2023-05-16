“Samsak Döveci” türküsü dillere pelesenk olan genç sanatçı Elif Buse Doğan, Kadeş Barış Meydanı’nda sahne alacak.

Kültür sanat etkinliklerini büyük bir hızla devam ettirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı gençlerimizle dolu dolu yaşayacağız. Türkülerin genç ve sevilen sesi Elif Buse Doğan’ı Çorumlu gençlerle buluşturuyoruz. Her alanda olduğu gibi kültür sanat etkinliklerinde de öncü olmaya ve vatandaşlarımız için birbirinden güzel etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz.” dedi.

19 Mayıs Cuma günü saat 20.30’da Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan Gençlik Konseri, Çorum Web TV’den de canlı olarak yayınlanacak.