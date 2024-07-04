Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Kazanlı mevkiinde İskilip Cezaevi karşısında elektik tellerinden çıkan kıvılcımlar, bölgede bulunan ağaçları tutuşturdu. Rüzgârın da etkisiyle yangın bir anda büyüdü. Alevleri gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye İskilip Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında tarım arazilerinde bulunan çok sayıda saman balyası ve bölgedeki çok sayıda ağaç küle döndü.



Görgü tanıklarından Emre Boy, yangının elektrik tellerinden çıktığını düşündüklerinin belirterek, “Rüzgârın da etkisiyle yangın büyüyerek devam etti. Hemen 112'yi arayarak ihbarda bulunduk. Ekipler anında gelerek yangına müdahale etti. Bölgede bulunan cezaevinden de ekiplere su desteği verildi. Yangının ilk çıktığı anda dumanların yükseldiği yere 3-4 arkadaş koşarak gittik. Orda çoban arkadaş vardı. Bölgedeki ağaçların elektrik tellerine temas etmesiyle başladığını söyledi” dedi.