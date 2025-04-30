Kaliteli ve sürdürülebilir enerji sunma hedefiyle yatırım ve iyileştirme faaliyetlerine devam eden YEDAŞ, müşteri memnuniyetini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. 2025 yılına ait arıza verilerinin analizine göre, YEDAŞ’ın hizmet bölgesindeki arıza sayılarında ve kesinti sürelerinde önemli ölçüde düşüş kaydedildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada gerçekleştirilen dağıtım şebekesi altyapı iyileştirmeleri, uzaktan izleme ve kontrol sistemlerinin yaygınlaştırılması, periyodik bakım faaliyetlerinin artırılması ve teknolojik geliştirmeler sayesinde kullanıcı başına ortalama kesinti sayısında 2024 yılına kıyasla yüzde 12 oranında, son 5 yıla kıyasla ise yüzde 64 oranında azalma sağlanırken, kullanıcı başına ortalama kesinti süresinde 2024 yılına kıyasla yüzde 21 oranında, son 5 yıla kıyasla ise yine yüzde 50 oranında azalma sağlandığı belirtildi.

Arıza sayısı ve sürelerinde yaşanan iyileşme, müşterilerin günlük yaşamlarında daha az kesintiyle karşılaşmasını sağlarken, hizmet kalitesinin de artmasına katkı sunuyor. Her iyileştirmenin, müşteri memnuniyetine katkısını gözeten şirket, yapılan çalışmaları yalnızca teknik bir başarı değil, aynı zamanda müşteri odaklı hizmet anlayışının somut bir yansıması olarak değerlendiriyor. Bu kapsamda hayata geçirilen yatırımlar, kaliteli ve sürdürülebilir enerji hedefiyle birlikte müşteri memnuniyetini de artırmayı amaçlıyor.

YEDAŞ açıklamasında; “Önümüzdeki dönemde de akıllı şebeke uygulamaları, dijitalleşme projeleri ve bakım-onarım faaliyetleriyle enerji altyapısını güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Müşteri memnuniyetini merkeze alan hizmet anlayışıyla, enerjinin sürdürülebilir olması için gece gündüz sahada görev yapan ekipler, bölge halkına kaliteli ve kesintisiz enerji sunma kararlılığını sürdürüyor” görüşüne yer verildi.

Editör: Haber Merkezi