Çorum’un klasman futbol hakemlerinden Ahmet Ecevit bu hafta 3.Lig’de düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 3.Lig 1.Grup’ta, 23 Elazığ FK ile Mersin temsilcisi Silifke Belediyespor arasında, 10 Kasım Pazar günü oynanacak 10.hafta maçında Ahmet Ecevit düdük çalacak. Elazığ Doğukent Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak maçta Ahmet Ecevit’in yardımcılıklarını ise Ankara bölgesinden Şükrü Mert ve Okan Delier yapacak. Aynı bölgeden Furkan Sarıoğlan da dördüncü hakem olarak görev alacak.