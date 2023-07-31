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Birliktelik vurgusu da yapan teknik patron Tahsin Tam, “Bizim en büyük silahımız, birlikteliğimiz ve bütünlüğümüzdür. Yine onu aynı şekilde sağlamlaştırarak, daha da sıkılaştırarak o mücadeleyi ortaya koyacağız” derken, transferle ilgili olarak da “Biz, elimizdekileri transfer yapmayacakmış gibi en iyi şekilde hazırlama gayreti içerisindeyiz. Ama tabii ki transfer gelirse de onu takımımıza bir an önce adapte edip, verim almaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Trendyol 1.Lig’de mücadele edecek olan Ahlatcı Çorum FK, 13 Ağustos’ta başlayacak 2023-2024 Sezonu öncesi iki etaplı Bolu kampını Cumartesi günü, Bandırmaspor’la oynadığı maçla birlikte tamamlarken, Teknik Direktör Tahsin Tam, karşılaşma sonrası Çorum basınına açıklamalarda bulundu.

wKENDİMİZİ TEST ETTİK

Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini ve Bandırmaspor maçının da kendilerini test etme ve eksikleri görme açısından çok yararlı geçtiğini kaydeden teknik direktör Tahsin Tam, “Kendimizi test edip, takımımızı daha iyi görmek, eksiklerimizi gözlemlemek için gayet verimli bir maç olduğunu düşünüyorum. Birçok oyuncumuzu görmek istediğimiz bir maç oldu” ifadelerini kullandı.

LİGE HAZIR GİRECEĞİZ

Hazırlık döneminde yaptıkları özel maçlarda eksikleri görme fırsatı bulduklarını da kaydeden Tahsin Tam, bundan sonraki süreçte bu eksikleri gidermeye yönelik çalışmalar yapacaklarını ve lige hazır olacaklarını dile getirirken, “Bundan sonra artık Çorum’da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Lige çok iyi bir şekilde hazır olacağımızı düşünüyorum.

Eksiklerimize dönük gözlemlerimiz net bir şekilde oluştu, buna dönük çalışmalarımızı da yapacağız. En iyi şekilde hazırlanıp, geçen sezon da olduğu gibi, Çorum’daki taraftarlarımızı, halkımızı mutlu edecek performansı ortaya koymaya gayret edeceğiz hep beraber” dedi.

EN BÜYÜK SİLAHIMIZ BİRLİKTELİĞİMİZ

Birlik ve beraberlik vurgusu da yapan Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, “Bizim en büyük silahımız, birlikteliğimiz ve bütünlüğümüzdür. Yine onu aynı şekilde sağlamlaştırarak, daha da sıkılaştırarak o mücadeleyi ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.

TRANSFER KONUSU

Transfer ile ilgili bir soruya da cevap veren teknik patron Tahsin Tam, ihtiyaç olması halinde Başkan Oğuzhan Yalçın’ın zaten gerekeni yapacağını ifade ederken, “Üç tane yabancı oyuncu aldık. Yerli arkadaşlarımız da aramıza katıldı. Bir eksiklik gözlemlersek, mutlaka ona dönük bir hamle yapacaktır Başkanımız. Daha transferin bitmesine uzun bir süre var. Biz, elimizdekileri transfer yapmayacakmış gibi en iyi şekilde hazırlama gayreti içerisindeyiz. Ama tabii ki transfer gelirse de onu takımımıza bir an önce adapte edip verim almaya çalışacağız” dedi.