Kenan Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün “Sayın Öcalan” krizi ile MHP'nin yüzünü yere baktıranların, bugün mağdur Ekrem İmamoğlu'nu iktidara taşıdıklarını söyledi.

İşte Kenan Şahin'in o açıklaması: “Bu süreç size iktidarı kazandırmaz. Bunu en iyi siz biliyorsunuz. Amaç İmamoğlu'nu iktidara taşımak ise başarılı bir strateji olduğunu kabul ediyorum. İmamoğlu, seçimsiz seçim zaferini bugünden ilan edebilir.

Milletin bu duruma nasıl bir tepki vereceğini tahmin etmek için siyaset bilimci olmaya gerek yok. İmamoğlu'nu Pınarhisar yoluna sokanlar, bu yolun sonunun nereye çıktığını en iyi bilenlerdir.

MHP ile DEM partililerin yanyana fotoğraf vermesini sağlayanlar, dün 'Sayın Öcalan' krizi ile MHP'nin yüzünü yere baktıranlar, bugün mağdur İmamoğlu'nu iktidara taşıyorlar”

Editör: SELDA FINDIK