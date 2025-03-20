Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2025 yılı Şubat ayı Konut Satış İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 oranında artarak 112 bin 818 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 347 ile İstanbul, 10 bin 791 ile Ankara ve 6 bin 899 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 24 ile Ardahan, 70 ile Tunceli ve 73 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

Ocak ayında 594 konutun satıldığı Çorum’da ise Şubat’ta 661 konut satıldı. Çorum’da satılan konutlardan 112’si ipotekli satış olurken, 549’u diğer satış, 182’si ilk el, 479’u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı ayda Samsun’da 2 bin 230, Amasya’da 413, Tokat’ta ise 528 konut satışı yapıldı.

Editör: Haber Merkezi

Türkiye’de konut satışları Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,1 oranında artarak 224 bin 991 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,1 oranında artarak 16 bin 778 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,9 olarak gerçekleşti.Türkiye genelinde diğer konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 oranında artarak 96 bin 40 oldu. İlk el konut satış sayısı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 oranında artarak 33 bin 784 oldu. İkinci el konut satış sayısı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21 oranında artarak 79 bin 34 oldu.Yabancılara yapılan konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 oranında azalarak bin 457 oldu. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 539 ile İstanbul, 503 ile Antalya ve 89 ile Mersin oldu. Şubat ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 256 ile Rusya Federasyonu, 133 ile İran ve 99 ile Irak vatandaşlarına yapıldı.