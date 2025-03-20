18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110’ncı yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Çorum Valisi Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan tarafından Şehit aileleri, Gaziler ve aileleri onuruna iftar yemeği düzenlendi.

Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde önceki akşam düzenlenen iftar yemeğine Şehit aileleri, gaziler ve aileleri ile birlikte Vali Ali Çalgan, eşi Halide Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, eşi Feyza Aşgın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sait Aydın, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri de katıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110.Yılı nedeniyle düzenlenen iftarda Vali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, şehit aileleri, gaziler ve aileleri ile yakından ilgilenirken geceye katılan çocuklara da çeşitli hediyeler dağıttı.

Çorum Valiliği evsahipliğindeki iftarda tarihimizin en görkemli sayfalarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin 110’ncu yılında Ramazan ayının manevi ikliminde aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz ile bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Ali Çalgan: “Çanakkale.. eşsiz bir destanın adı.. yalnızca bu milletin değil tüm insanlığın hafızasında silinmez izler bırakan bir kahramanlık abidesidir. Ecdadımız, iman gücüyle, azimle ve vatan sevgisiyle dünyanın en güçlü ordularına karşı göğsünü siper etmiştir. Bugün, bizlere düşen şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu toprakları korumak, Çanakkale ruhunu gelecek nesillere aktarmak, geleceğe emin adımlarla yürümek ve ülkemizi her alanda daha ileriye taşımaktır” şeklinde konuştu.

Vatan için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad eden Vali Çalgan, kahraman gazilerimize ve şehit yakınlarımıza da sağlık, mutluluk ve hayırlı uzun ömürler diledi.

Editör: HABER MERKEZİ