4 gün önce gözaltına alınan CHP'nin ön seçimdeki Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Belediyeler Birliği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki her iki soruşturma kapsamında da savcılık tarafından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında, "suç örgütü kurma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 3 kişinin "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklanmaları istemli sevk yazısında, İmamoğlu'nun diğer şüphelilerle, Belediye Başkanı seçilebilmesi amacıyla desteklenmesi karşılığında 'kent uzlaşısı' faaliyetine bilerek iştirak ettikleri, "Kent Uzlaşısı modeli üzerinden metropol belediyelerindeki kritik noktalara HDK üyelerinin sızdırıldığı, şüphelilerin HDK içerisinde faaliyet yürüttükleri" öne sürüldü.

'Terör' soruşturması kapsamında ise İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi.

HAKİMLİK SORGUSU TAMAMLANDI

İki soruşturmada tutuklanması istenen Ekrem İmamoğlu'nun hakimlik sorgusu başladı. Yaklaşık 2 saat süren hakimlik sorgusu 07:39 sıralarında tamamlandı. Kararın diğer şüphelilerin de işlemleri bittikten sonra toplu olarak açıklanması bekleniyor.

Duruşmaya CHP lideri Özel'in yanı sıra eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu'nun yanı sıra ABB Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.