İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle açılan davanın ilk duruşması bugün yapılacak. Çağlayan Adliyesi için açıklanan ilk duruşma yeri, Marmara Ceza Yerleşkesi 2 No'lu duruşma salonuna alındı. Duruşmanın saat 10:00'da başlaması planlanıyordu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yer değişikliğiyle ilgili olarak "Ben bu salonu Ergenekon duruşmalarından hatırlıyorum. Filmin başı aynı, sonu da aynı olacak" ifadesini kullandı.

Ergenekon davaları o dönem adı Silivri Cezaevi olarak anılan yerleşkede yapılıyordu. 2013'te Silivri'de açıklanan cezalar, 2016 yılında Yargıtay tarafından bozulmuştu.

İmamoğlu, geçmişte Adalet Bakanı Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Gürlek'in bu sebeple tarafsız olamayacağını savunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarının siyasi nitelikte olduğunu iddia etmişti.

İmamoğlu, Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle, "Tehdit ve terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla yargılanacak.

Ekrem İmamoğlu'nun 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması, kamu görevinden menedilmesi, seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılması talep ediliyor.

Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandıktan sonra kritik soruşturmalara imza attı.

İHALE DAVASI DA GÖRÜLECEK

BBC'nin haberine göre, İmamoğlu bugün Beylikdüzü dönemine ilişkin bir ihale davasında da yargılanacak.

2023'te İmamoğlu hakkında, İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı inceleme sonucu "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla dava açıldı.

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde süren davada İmamoğlu'nun üç yıldan yedi yıla kadar hapisle cezalandırılması ve hakkında siyasi yasak getirilmesi isteniyor.

İmamoğlu 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yapmıştı.