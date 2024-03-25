Seçime sayılı günler kala çalışmalarını sürdüren Güher, “Her seçim önemlidir bu seçim ise daha önemlidir” vurgusunu yaptı.

Ekonomik sıkıntıların artık had safhada olmasının, insanca yavaşamın artık hayal gibi görünmesinin vatandaşı kara kara düşündürdüğünü kaydeden Güher, “Bizler Milli Görüşçüyüz gelecekten asla ümit kesemeyiz. Tüm Türkiye genelinde olmak üzere Sungurlu'muzda yerel seçimleri kazanarak halkımıza yaşanabilir bir şehir inşası için mücadele edeceğiz.

Halkımız hiç endişe etmesin esnafımızla, köylümüzle hep birlikte güzel yarınlara kavuşacağız. Saadet gelecek yüzler gülecek” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ