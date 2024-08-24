TSE'nin fırınlardaki ekmek satışına getirdiği yeni düzenlemeler dikkat çekti. Buna göre, ekmeğin üzerine fırının adı, nerede, ne zaman üretildiği, kullanılan un ve son kullanma tarihi yazılması zorunlu olacak.

FIRINLARDAKİ EKMEK SATIŞINA YENİ DÜZENLEMELER GETİRİLDİ

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), fırınlardaki ekmek satışında yeni düzenlemeye gitti. Yeni standartlar getirilirken, ekmeğin kabarması, iyi pişmesi ve yanmış olmaması zorunlu kılındı. Fırının adı, nerede, ne zaman üretildiği, kullanılan unun adı, son kullanma tarihi yazılı olacak. Ekmeğe elle temas edilmemesi için ya kağıda sarılacak ya da poşete koyulacak.

FIRINCILAR TEPKİLİ

Ekmeğe getirilen yeni düzenlemelere tüketicilerin tepkisi olumlu oldu. Kararlar, fırıncılar tarafından ise tepkiyle karşılandı. Sıcak satış yaptıklarını, ekmeği akşama kadar bekletmediklerini söyleyen fırıncılar, etiket düzenlemesinin de ekstra maliyet getireceğini belirtti.