Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum Belediyesi’nin yaz konserleri tüm hızıyla devam ediyor. Çorum’da Semi Cenk’in ardından bu defa Ekin Uzunlar fırtınası esti. Güçlü sesi, kendisine özgü yorumu ve kemençesiyle Karadeniz müziğinin başarılı ismi Ekin Uzunlar, Kadeş Barış Meydan’ında muhteşem bir konserle sahne aldı. Sevilen şarkılarını kemençesi eşliğinde seslendiren Uzunlar'a hayranları da eşlik etti.

Konser sonunda sanatçıya çiçek takdim eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi yaz konserlerinin tüm hızıyla devam edeceğini belirtti. Başkan Aşgın, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda, ünlü sanatçı Tuğçe Kandemir’i Çorum halkıyla buluşturacaklarını duyurdu.