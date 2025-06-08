İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğini artırmak ve kazaları en aza indirmek amacıyla kapsamlı bir eylem planı hazırladı. TBMM’ye sunulması beklenen bu yeni düzenleme, özellikle yaşlı sürücüleri yakından ilgilendiriyor. Yeni düzenlemeye göre, 65 yaş üstü sürücüler için sağlık kontrolleri sıklaştırılacak, cezalar ise ciddi oranda artırılacak.

İLERİ YAŞTAKİ SÜRÜCÜLER İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Halihazırda 65 yaş üzeri sürücüler, her üç yılda bir sağlık kontrolünden geçmek zorunda. Ancak yeni düzenleme ile bu sürenin iki yıla indirilmesi planlanıyor. Daha dikkat çekici değişiklik ise 80 yaş üstü sürücüler için geliyor. Bakanlık kaynaklarına göre, bu yaş grubundaki kişiler her yıl sağlık raporu almak zorunda kalacak. Bu değişikliklerle birlikte yaşa bağlı sağlık sorunlarının erken tespiti sağlanarak, trafikteki risklerin azaltılması hedefleniyor.

AVRUPA MODELİ MASADA: YAŞ SINIRI TARTIŞILIYOR

İddialara göre, İçişleri Bakanlığı'nın gündeminde Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan modele benzer bir sistem de bulunuyor. Bu modele göre, 75 yaş üzeri sürücüler için ehliyet yenileme daha sıkı kurallara bağlanabilir. Yaşlı sürücülerin karıştığı trafik kazalarının son dönemde artması, bu adımların atılmasında etkili oldu.

TRAFİK CEZALARI DA ARTACAK

Eylem planı yalnızca ehliyet düzenlemeleriyle sınırlı değil. Trafik ihlallerine yönelik para cezalarının da artırılması öngörülüyor. Özellikle alkollü araç kullanma, aşırı hız ve kırmızı ışık ihlali gibi can güvenliğini tehdit eden davranışlarda daha ağır cezalar yolda.

Yeni cezai düzenlemelerle birlikte trafik kurallarına uyumun artırılması ve “bana bir şey olmaz” anlayışının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bakanlık, cezaların yanı sıra trafik eğitimi ve bilgilendirme kampanyalarına da ağırlık verileceğini açıkladı.

MECLİS SÜRECİ BAŞLIYOR

İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı bu düzenlemenin, önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulması bekleniyor. Yasa teklifinin önce komisyonlarda, ardından Genel Kurul’da görüşülerek yasal hale gelmesi ve Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girmesi öngörülüyor.