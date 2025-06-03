Alınan bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka Sokaklarda 19 ADN 036 plakalı otomobil ile polis ekiplerinden kaçan C.A., Karşıyaka 4. Sokak’ta aracını terk edip uzaklaşırken yakalandı.

Araçla ilgisinin olmadığını söyleyen sürücüye üst araması yapan polis ekipleri pantolonun kemer kısmına saklanmış kontak anahtarını buldu.

Alkometreye üflemeyen sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan 50 bin lira ceza uyguladı.

Sürücünün daha önce 2 yıl alınan ehliyetine 5 yıl daha el konuldu.

Polis ekiplerince otomobilde yapılan incelemenin ardından C.A. işlemleri için polis amirliğine götürüldü.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK