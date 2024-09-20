Çorum merkez Bahçelievler Mahallesi Bahar 20. Sokak No.10/A adresinde faaliyetlerini sürdüren Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Cemevi Şubesi önünde 22 Eylül 2024 Pazar günü saat 13.00 - 19.00 arasında Abdal Musa Birlik, Dayanışma Şükür Lokması düzenlenecek.

Vakıf Genel Başkanı Erdal Doğan, etkinlikle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Yaklaşık 200.000 kişiye ulaşarak yapılan şükür lokmalarıyla; günümüzde dünyayı Kerbelalaştırarak ortamı kaosa çevirtip savaşların yaşandığı Emevi ve Yezid zihniyetine dayalı zalimlerin zulümlerinden kurtarmak için acıyı bal eyleyerek “doğa, insan, hayvan ve bitki” kıyımına, zulmüne, nefretine ve kinine karşı “sevgi bizim dinimizdir”, “benim kâbem insandır” ilkesini yaşatmaktayız.



Amacımız tüm canlılarla birlikte her şeyin hayat bulması için “sevginin, aşkın hak olduğunu”, bütün dünya insanlarını kucaklayan ve bu yönde gerçeklerin dediği gibi “dinimiz insan, mezhebimiz vicdandır” düşüncesini duyurmaktır.

İnsanca yaşamanın onuru olan; “Tanrı, insan, sevgi” üçlüsüyle adaletin, barışın, sevginin, özgürlüğün, muhabbetin, kardeşliğin, birlik ve beraberlik bütünlüğü içerisinde inanç ateşiyle pişen, sevgiyle karışan “Abdal Musa Birlik ve Dayanışma Şükür Lokması” ırk, renk, dil, din ayrımı yapılmadan 73 milletle paylaşılmaktadır. Bolluğun, bereketin, umudun, uyanışın bilinciyle geçmişin acılarından geleceğin aydınlık kapılarına açılan Ehlibeyt’in aydınlık ışığıyla Alevi-Bektaşi felsefesinin birleştirici tutumunu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerini her fırsatta dile getiren ve bu yönde çalışmalarını bizzat sürdüren vakfımızın öncülüğünde düzenleyeceğimiz etkinliğimize tüm halkımızı davet ediyoruz.

Protokol mensupları, tüm siyasi yönetici ve yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ve tüm basın birimlerinin katılımlarıyla birlikte şiir dinletileri, âşıklarımızın nefesleri, semah gösterilerinin de olacağı etkinliğe tüm Çorum halkını bu lokmadan tatması ve nasiplenmesi için davet ediyoruz.”