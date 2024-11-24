24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan ve tüm öğretmenlerin gününü kutlayan CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, öğretmenlerin ve eğitim camiasının sorunlarına dikkati çekerek, iktidarlarında okulların pırıl pırıl olduğu, öğretmenler arasında hiçbir ayrımın yapılmadığı, öğretmen açığının kapatıldığı, taşımalı eğitime son verildiği, köy okullarının yeniden açıldığı ve öğretmenlerin gerçek anlamda emeğinin karşılığını aldığı bir düzeni kuracaklarını bildirdi.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” sözüyle öğretmenlere olan inancını her fırsatta dile getirerek, öğretmenlerin bu ülkenin geleceğini aydınlatan en önemli rehberler olduğunu belirttiğini anımsatan Dinçer Solmaz, “Bugün bizler, Atatürk’ün bu kutlu mirasını yaşatmak için öğretmenlerimizin emeğini her koşulda desteklemek ve değerini yüceltmekle sorumluyuz. Öğretmenlerimizin, gelecek nesillere çağdaş, özgür ve eşit bir Türkiye’yi inşa etme yolundaki gayretleri her türlü övgünün üzerindedir. Onların özverisi, azmi ve sevgisi ile yarınlarımız daha aydınlık olacaktır” dedi.

“AYDINLIK GELECEĞİMİZİN MİMARI OLAN

ÖĞRETMENLERİN SORUNLARI ÇÖZÜLMELİ”

CHP İl Başkanı Solmaz, eğitimin bilime dayalı, çağdaş, laik bir eğitim olması gerektiğinin altını çizerek, CHP iktidarında öğretmenlerin hak ettiği değeri alacağını söyledi.

Öğretmenlerin maaş yetersizliğinden dolayı ikinci bir iş yapmak zorunda kaldığını, bu sorunu iktidara geldiklerinde çözüme kavuşturacaklarını, öğretmenlerin emeğinin karşılığını alabileceği bir düzenleme getireceklerini kaydeden Solmaz, “Okullarımızın temizlik ve güvenlik görevlisi eksiği giderilmeli” diye konuştu.

Sözlerine “Cumhuriyet'in temellerinin birlikte atıldığı öğretmenler, yeniden toplumsal gelişmenin öncüsü olmalıdır” diyerek devam eden ve öğretmenin sorunları çözülmeden eğitimin sorunlarının da çözülemeyeceğine işaret eden Solmaz, Türkiye'nin aydınlık geleceğinin mimarı, Cumhuriyet için fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek için çalışan öğretmenlerin, karşı karşıya kaldıkları sorunlar nedeniyle Öğretmenler Günü'nü buruk bir şekilde kutladıklarını ifade etti.

Dinçer Solmaz, “Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyor; Atatürk ilke ve devrimleri ışığında, büyük bir gayret ve özveriyle, zorluklara göğüs gererek, yılmadan, usanmadan, kararlılıkla ülkemizi, muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak için gecesini gündüzüne katan değerli öğretmenlerimizin bu en güzel gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlanmacı eğitim anlayışını benimseyen, ülkemizin çağdaş geleceği için çocuklarımızı ve gençlerimizi büyük bir emek ve gayretle yetiştiren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" ifadesini kullandı.

Editör: HABER MERKEZİ