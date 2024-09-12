Arkadaş Toplumsal Dayanışma Derneği Başkanı Kansu Çelik, Deneyim Koleji’nin teras katında açılan kantin-kafenin saat 16.00’ya kadar öğrencilere, bu saatten sonra ise herkese hitap edeceğini belirterek, Başöğretmen Anadolu Lisesi içerisine yaptıkları Cumhuriyet Müzesi’nin 29 Ekim’de açılacağını söyledi.

Çorum'da sağlıkçı ve eğitimcilerden oluşan Arkadaş Toplumsal Dayanışma Derneği'ne ait Arkadaş Kantin Kafe, Deneyim Koleji’nin teras katında hizmete açıldı.

Açılışa CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Genel Meclis Üyesi Ümit Er, dernek yöneticileri ve gönüllüler katıldı.

Dernek Başkanı Kansu Çelik, Arkadaş Kantin Kafe'nin kâr amacı gütmeyen, tamamen ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak için açıldığını belirtirken, Çorum için kalıcı bir şeyler ortaya koypmak istediklerini, örneğin Cumhuriyet Müzesi dışında büyük bir projenin ön çalışmalarını yaptıklarını söyledi.

Derneğin ana amacının eğitim olduğunu, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı gibi güzel örneklerin yolundan gitmek istediklerini anlatan Kansu Çelik, “Bu ülkenin kuruluş felsefesine bağlı olarak, devletin koyduğu prensipler çerçevesinde eğitime destek olmak için kurulmuş bir derneğiz. Eğitim dostu herkesi kafemizde çay içmeye davet ediyoruz." dedi.