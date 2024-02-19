Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yıl etkinlikleri kapsamında il genelinde yıl içinde düzenlenen etkinliklere gönüllü olarak katılan eğitimciler ile Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek buluştu.

Milli Eğitim Müdürü Kodek buluşmada “Cumhuriyetimizin 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programlarda gönüllü olarak görev alan müzik ve görsel sanatlar öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Öğretmenlerle birlikte pasta kesen ve müzik programını da dinleyen Kodek eğitimcilere katılım belgesi dağıttı.

Editör: Haber Merkezi