Mecitözü eşrafından merhum Bekir Aksoy’un kızı, merhume Beyhan Esen, merhum Ceyhan Aksoy ve Mecitözü eski Belediye Başkanı Selçuk Aksoy’un ablaları olan emekli öğretmen Ayhan Aksoy’un cenazesi, bugün saat 13.30’da Mezarlıklar Müdürlüğü’nde kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
Selçuk Aksoy’un eğitimci eşi Nilgün Aksoy da, 15 Mayıs 2021 tarihinde, Ayhan Aksoy öğretmen gibi kanser yüzünden hayatını kaybetmişti.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.