Kentte 1876'da Rüştiye Mektebi adıyla eğitime başlayan okul, bugüne dek Çorum Lisesi, Atatürk Lisesi ve Çorum Atatürk Anadolu Lisesi isimleriyle on binlerce öğrenci yetiştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilerin nesneler üzerinden geçmişle bağlantı kurmalarına olanak sağlamak amacıyla hayata geçirilen Eğitim Tarihi Müzesi Projesi kapsamında Çorum'da Atatürk Anadolu Lisesi bünyesinde müze kurulması kararlaştırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde kentteki diğer okullardan toplanan tarihi değere sahip 90 yazılı ve görsel eser ile 120 eğitim araç ve gereci, yaklaşık 250 metrekarelik alanda Eğitim Tarihi Müzesi olarak teşhire sunuldu.

Osmanlı döneminden kalma kayıt defterleri, müzik eğitiminde kullanılan yaklaşık 150 yıllık piyano, daktilolar ve mühürler gibi çok sayıda eserin yer aldığı müze, 2017'den bu yana kentteki öğrenciler tarafından ziyaret ediliyor.

Ziyarette öğrenciler eserleri incelemelerinin yanı sıra "değerler eğitimi" kapsamında kendilerine sorulan soruların yanıtlarındaki ipuçlarından yola çıkarak "erdem", "vatanseverlik" "ahlat", "dürüstlük" gibi kavramlara ulaşıyor.

"ÇORUM'UN 150 YILLIK EĞİTİM GEÇMİŞİNE IŞIK TUTUYOR"

Okul Müdürü Emre Öztürk, Atatürk Anadolu Lisesi'nin Türkiye'nin en eski 100 lisesinden biri olduğunu söyledi.

Tarihi okuldaki müzenin 24 Kasım 2017'de açıldığını belirten Öztürk, "Geçmişine sahip çıkmayan bir milletin geleceğinin olmayacağı bilinciyle hareket ederek, çocuklarımızın Eğitim Tarihi Müzesi'nde geçmiş zamanlardaki eğitim araçlarını görmesi, değerleriyle barışık büyümesi bizim için oldukça önemli." dedi.

Müzede önemli eserlerin yer aldığını dile getiren Öztürk, "1878 yılına ait bir kayıt defterimiz var, Osmanlıca yazılmış, içerisinde eski kayıtlar var. 1855 yılına ait piyanolar okulumuzda mevcut. Oldukça eski daktilolar, 1800'lü yıllarda okullarda kullanılan mühürler var. Daktilodan başlayarak bilgisayara kadar geçen sürecin nasıl şekillendiği gösteriliyor. Şu anda kullandığımız yansıtıcıların çok eskiden nasıl kullanıldığı da müzemizde gösteriliyor. Çorum Eğitim Tarihi Müzesi, Çorum'un 150 yıllık eğitim geçmişine ışık tutuyor. 150 yıllık çoğu objeyi burada bulmamız mümkün." diye konuştu.

Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin müzeden istifade ettiğini belirten Öztürk, müzeyi kentteki diğer öğrencilere ve vatandaşlara hitap etmesi için ziyarete açtıklarını sözlerine ekledi.

OKULDA MÜZECİLİK KULÜBÜ KURULDU

Okulun görsel sanatlar öğretmeni Mustafa Burhan Esen de müze ile okulda Müzecilik Kulübü kurduklarını, kulüp öğrencilerinin müzeyi ziyarete gelen diğer öğrencilere çeşitli etkinlikler yaptırdıklarını anlattı.

Müzedeki etkinliklerde öğrencilere "değerler eğitimi" verdiklerini aktaran Esen, bu kapsamında öğrencilerin sorumluluk, vatanseverlik, geçmişine sahip çıkma gibi değerleri eğlenerek öğrenmelerine yardımcı olduklarını kaydetti.

Müzenin geçen yıl diğer okullardan 600 civarında öğrenci tarafından ziyaret edildiğini dile getiren Esen, yeni dönemde daha çok öğrenciyi ve vatandaşı müze ile buluşturmak istediklerini vurguladı.

Esen, müzenin herkese açık olduğunu belirterek, dileyenlerin okulun açık olduğu zamanlarda gelip müzeyi gezebileceklerini sözlerine ekledi.

Muhabir: AA AJANS

"MÜZEYİ GEZDİĞİMİZDE OKULUMUZUN GEÇTİĞİ AŞAMALARI ANLAYABİLİYORUZ"Müzeyi gezen 9. sınıf öğrencisi Melih Mert de gezi ile okulunun tarihini daha iyi anladığını, eğitimde kullanılan araçların ilk hallerini görme fırsatı bulduğunu, bugünkü imkanlarla kıyaslama fırsatı bulduğunu anlattı.Beril Şahin ise Türkiye'nin en eski okullarından birinde eğitim gördüğüne işaret ederek, "Okulumuzun bu özelliği müzede çok iyi yansıtılmış. Müzeyi gezdiğimizde okulumuzun geçtiği aşamaları, önceden ve şimdi nasıl olduğunu çok daha iyi anlayabiliyoruz. Burayı gezdikten sonra içinde bulunduğumuz yerin ne kadar tarihi ve kültürel bir yer olduğunu fark ettim. Okulumuzun ne kadar özel olduğunu bir kez daha anladım." ifadelerini kullandı.