3 gün önce rahatsızlanması üzerine Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bektaş Alnıak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sporun gelişmesi adına yaptığı çalışmalar, güler yüzü ve yardımsever kişiliğiyle tanınan Bektaş Alnıak'ın vefatı kentte büyük üzüntüye neden oldu.

Talihsiz gencin cenazesi, Çorum Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfında Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından merkez Çayhatap Köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, CHP İl Başkan Yardımcısı Güngör Atak, CHP önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR