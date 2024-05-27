“Başka bir eğitim ve başka bir yaşamın” mümkün olduğunu sanatsal ve kültürel faaliyetlerle de göstermeye devam eden Eğitim-Sen Çorum Şubesi’nin konseri yoğun bir katılıma sahne oldu.

Dolu dolu 2 gün süren kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konseri Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ve MYK üyesi Ramazan Gürbüz ile çok sayıda yurttaş izledi.



Sendika üyeleri Ayten Atay, Cansu Hardal, Çiğdem Önal Kocabıyık, Demir Demirörs, Hasan Akay, İlayda Yücel, Onur Özgür, Özgür Kılıç, Özlem Ceyhuni, Pınar Topal, Rıza Aydın, Seda Helvacı, Serkan İşçi, Yesim Pelen Demirörs, Yeter Şahin, Zeynel Demir, Ali Barlas, Baran Buyruk ve Cevahir Sarıkaya’nın emekleriyle hazırlanan konserde “sevda, barış, kardeşlik kokan birbirinden güzel türküler” müzik severlerle buluştu.