Ziyaret, Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma ve şube yürütme kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Konuyla ilgili Eğitim-Sen’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Evrim Gülez’e yönelik verilen ev hapsi kararının sendikal faaliyetleri hedef aldığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, sendikamızı ve sendikal faaliyetlerimizi hedef alan, ‘suç işlemeye alenen tahrik etme’ gerekçesiyle açtığı soruşturma sonucunda, MYK üyemiz Evrim Gülez hakkında mahkemece ev hapsi kararı verilmiştir. Bizler de arkadaşımıza geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Baskılar ve soruşturmalar bizi yıldıramaz. Yaşasın Eğitim-Sen, yaşasın örgütlü mücadelemiz.”

Editör: SELDA FINDIK