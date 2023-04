Yıldızpark Düğün Salonu’nda geçtiğimiz gün düzenlenen geceye KESK Dönem Sözcüsü, Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, Eğitim-Sen Şube Yönetim Kurulu üyelerinin yanısıra CHP İl Başkanı Ümit Er, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP Çorum Milletvekili aday adayı Mehmet Tahtasız, CHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri, Çorum Emek ve Demokrasi Platformu içinde yer alan demokratik kitle örgütü temsilcileri, KESK’e bağlı diğer sendikaların başkanları ve temsilcileri ile sendika üyeleri katıldı.

Emekliye ayrılan sendika üyelerine plaket verilen, yeni üyelere de rozetlerinin takıldığı yemekli kutlamada sendika üyeleri öğretmenlerin oluşturduğu Grup Günebakan’ın canlı müzik eşliğinde gece boyu gönüllerince eğlendi.

Gecede konuşan Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz da gündemi değerlendirerek üyelerini kutladı. Kapitalist yönetimin her zaman krizlerin faturasını emekçilerin üzerine yıkmaya çalıştığını belirterek pandemi sonrası artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında maaşlarının eridiğini ve ücret artışlarının TÜİK’in sahte verileri ile enflasyonun gerisinde kaldığını anlatan Ali Ekber Beyaz, “Ortalama memur maaşları açlık sınırına yaklaşırken, asgari ücret ise bu sınırın altında kalmıştır. Bizler kamu emekçileri olarak temel sorunumuz olan demokratik, ekonomik, özlük haklarımız ve mesleki itibarımızı yeniden kazanabilmemiz için mücadele etmemiz gerekirken, Öğretmenlik Meslek Kanunu olarak tanımlanan, içerisinde öğretmen ve eğitimin hiçbir sorunu ile çözüm önerilerini barındırmayan bir yasa ve sonrasında gelen sınavla enerjimizi kaybettik” dedi.

Türkiye’nin yeri bir seçime gittiğini belirterek yine bir kargaşa ortamı oluşturulmak istendiğini savunan Beyaz sözlerini şöyle sürdürdü: “İktidar her türlü baskı ve uygulamalarla 2023 seçimlerini almayı hedefliyor. Her türden muhalifler üzerindeki baskınısı artırıyor. Bu saldırıların dozu ve şiddeti seçim yaklaştıkça artabilir. Bu ortamda okullarda ve işyerlerimizde eğitimin sorunları çığ gibi büyümeye devam ediyor. KESK ve Eğitim-Sen, 28 yıldır olduğu gibi bu süreçte dayanışma içinde mücadelesine devam ediyor. Bizler dayanışmadan güç alarak büyüyoruz”



(Volkan SINAYUÇ)