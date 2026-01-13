Eğitim-Sen Çorum Şubesi yönetici ve üyeleri, Yıldızpark Düğün Salonu'nda düzenlenen yemekli gecede bir araya geldi.

Grup Kibele’nin sahne aldığı geceye siyasi parti temsilcileri, sendika ve demokratik kitle örgütü temsilci, KESK’e bağlı sendikaların şube başkanları ile çok sayıda sendika üyesi ve davetli katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Şube Başkanı Kenan Sırma, eğitim ve bilim emekçilerin emek ve demokrasi mücadelesi içerisinde önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Eğitim Sen’in korkunun değil cesaretin adı olduğunu kaydeden Sırma, “Bugün bizler; emeği ucuz, geleceği belirsiz, itibarı yok sayılan eğitim emekçileri olarak ayaktaysak,

Bunu Eğitim Sen’in 31 yıllık onurlu mücadelesine borçluyuz. Buradan haykırıyoruz: Eğitim bir haktır, satılamaz! Emek kutsaldır, sömürülemez!

Öğretmen yalnız değildir, teslim olmaz! Bizler bu ülkede parasız, bilimsel, laik, demokratik eğitimi savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Etkinlikte katılımcılar Grup Kibele’nin seslendirdiği birbirinden güzel türküler eşliğinde halaylar çekerek eğlendi.

