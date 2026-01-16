Eğitim Sen Çorum Şubesi Yürütme Kurulu, 2025/2026 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının sona ermesi dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, eğitim-öğretim faaliyetlerinin çözüm bekleyen köklü sorunlar eşliğinde yürütüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, yüz binlerce öğretmenin atama beklediği, görevdeki öğretmenlerin ise ağır iş yükü ve ekonomik sıkıntılar altında çalıştığı belirtilerek, okullarda personel eksikliği ile temizlik ve hijyen sorunlarının devam ettiği ifade edildi.

“EĞİTİM KAMUSAL HAK OLMAKTAN UZAKLAŞTIRILDI”

Son yıllarda uygulanan eğitim politikalarının piyasacı ve laiklik karşıtı bir anlayışla şekillendiği savunulan açıklamada, eğitimin kamusal bir hak olmaktan çıkarılarak ideolojik ve ekonomik hedeflere göre düzenlendiği kaydedildi. Bu sürecin öğrencilerden öğretmenlere, toplumun tüm kesimlerini olumsuz etkilediği ifade edildi.

2025/2026 eğitim öğretim yılının, Milli Eğitim Bakanlığı’nın plansız ve bilimsel temelden uzak uygulamalarının daha da derinleştiği bir dönem olarak başladığı belirtilirken, “Maarif Yüzyılı” adı altında yürütülen politikaların eğitimin niteliğini artırmadığı, aksine öğretmenler için angarya, öğrenciler için güvencesizlik yarattığı savunuldu.

NORM FAZLASI VE RESEN ATAMALARA TEPKİ

Açıklamada, eğitim yılı başında yapılan norm belirleme işlemlerinin şeffaflıktan uzak olduğu belirtilerek, yapay biçimde norm fazlası öğretmen yaratıldığı ve binlerce eğitim emekçisinin belirsizliğe sürüklendiği ifade edildi. Resen atamaların ise öğretmenlerin aile bütünlüğünü ve çalışma barışını hedef alan bir “sürgün uygulaması” olduğu dile getirildi.

MESEM UYGULAMALARINA SERT ELEŞTİRİ

Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) uygulamalarının çocuk işçiliğini yaygınlaştırdığı savunulan açıklamada, yüz binlerce çocuğun denetimsiz iş yerlerinde ucuz iş gücü olarak çalıştırıldığı ifade edildi. Bu durumun açık bir çocuk hakları ihlali olduğu belirtilerek, yaşanan iş kazaları ve ölümlerden Milli Eğitim Bakanlığı’nın sorumlu olduğu vurgulandı.

BESLENME, TEMİZLİK VE ÖZEL OKULLAŞMA ELEŞTİRİSİ

Okullarda bir öğün ücretsiz yemek ve temiz içme suyu sağlanamadığına dikkat çekilen açıklamada, derinleşen yoksulluk nedeniyle birçok öğrencinin okula aç geldiği ifade edildi. Yetersiz ödenekler nedeniyle temizlik ve güvenlik sorunlarının çözülemediği, bu yükün velilere bağış ve aidat adı altında yansıtıldığı kaydedildi.

Son bir yılda 1775 devlet okulunun dönüştürüldüğü ya da kapatıldığı, buna karşılık 348 yeni özel okul açıldığı belirtilirken, öğrenci başına yapılan eğitim harcamalarının OECD ortalamasının altında kaldığına dikkat çekildi.

LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİM VURGUSU

Açıklamada, zorunlu din dersleri uygulamasının uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu belirtilerek, çağdaş, laik ve bilimsel eğitim anlayışının esas alınması gerektiği ifade edildi.

Eğitim Sen Çorum Şubesi tarafından yapılan açıklamanın devamında çocukların eşit, özgür ve nitelikli eğitim alabilmesi; eğitim emekçilerinin ise güvenceli ve insanca koşullarda çalışabilmesi için mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Muhabir: SELDA FINDIK