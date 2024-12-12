Eğitim programı 14 Aralık 2024 Cumartesi günü 09.00-17.00 saatleri arasında Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilecek.

Tüm işyeri temsilcilerini eğitim programına davet eden Eğitim İş Çorum Şube Başkanı Tuba Üreyen, açıklamasında; “Eğitim-İş, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ulusuna güzel günler gösterme hayalini asla ortada bırakmayacaktır. Cumhuriyetin eğitim kurumlarında, aydınlanma devrimlerine savaş açanlara meydan okuyacak namuslu bir soluk da mutlaka var olacaktır. Örgütlü mücadelemizi daha geniş bir alana yaymak ve alanlarda en etkili olduğumuz gibi en yetkili olmak için eğitim emekçilerimizde sendikal bilinç oluşturmak elzemdir. Çorum şube olarak sendikal eğitimler ile bu etkiyi artırma yolundayız” dedi.

Sendikal bilinç ve liderlik becerilerinin artırılması amacını taşıyan eğitim programına İstanbul 6 Nolu Şube Başkanı Önder Yılmaz, Ordu Şube Başkanı Hikmet Pala ve Çorum 3. Dönem Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Saim Erdoğan konuşmacı olarak katılacak.

Özellikle sendikal haklar, hukuk ve tözük bilgileri gibi kritik konuları kapsayan eğitim programının işyeri temsilcilerin daha etkin bir şekilde görev yapmasına katkı sağlayacağı da belirtildi.

Editör: HABER MERKEZİ