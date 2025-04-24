Kadeş Barış Meydanı’nda yapılan şenlik programına çocukların ve velilerin ilgisi oldukça yoğundu.

Palyaço ile oyunlar, yüz boyama gibi bazı etkinliklerin yer aldığı şenlikte çocuklara lolipop şekeri, bayrak, balon ve bileklik hediye edildi.

Etkinliğe; Eğitim İş Çorum Şube Yönetim Kurulu Başkanı Tuba Üreyen, yönetim kurulu üyeleri, CHP Belediye Meclis Üyesi Aslan Kaya, Birleşik Emekliler Sendikası Çorum İl Temsilcisi Sefa Batak, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ADD, CHP, BES üyeleri ile veliler ve öğrenciler katıldı.

Çocuklar, Eğitim-İş’in organizasyonu ile doyasıya eğlenerek 23 Nisan Bayramını kutladı.

Etkinlik sırasında bir konuşma yapan Şube Başkanı Tuba Üreyen, tüm katılımcıların bayramını kutladı.

Temsili olarak 23 Nisan’ın Eğitim-İş Şube Başkanı olarak belirlenen Ela Bozkurt ise konuşmasında; “Bu bayram, sadece biz çocuklar için değil, aynı zamanda milletimizin egemenliğini kazandığı, özgürlüğünü ilan ettiği bir gündür” dedi.

Ela Bozkurt, konuşmasında şunları söyledi:

“Bugün, biz çocuklara armağan edilen en güzel günlerden birini, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamanın gururunu yaşıyoruz.

Gülelim, oynayalım, sevinelim, eğlenelim. Bütün bunları yaparken bu mutlu günlere hangi şartlarda ulaştık, nelerden vazgeçtik bunları unutmayalım. Cennet vatanımıza sahip çıkalım.

Vatanımızın daha güzel ve huzurlu olması için elimizden gelenin fazlasını yapacağımıza ant içeriz.

Bu bayram, sadece biz çocuklar için değil, aynı zamanda milletimizin egemenliğini kazandığı, özgürlüğünü ilan ettiği bir gündür.

Bize bu vatanı ve bu özel bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e sonsuz teşekkür ediyor, onu saygı ve minnetle anıyoruz.

Bugün bizim, gelecek bizim. Bu vatan hepimizin. Daha güzel bir dünyada sevgi, dostluk, barış içinde yaşayabilmek ümidiyle bayramımızı kutlar, saygılar sunarız. 23 Nisan hepimize kutlu olsun.”

Konuşmaların ardından çocuklar, velileri ile birlikte Çorum Çocuk Tiyatrosu ekibinin gösterileri eşliğinde dans ederek, oyunlar oynayarak 23 Nisan’ı doyasıya kutladı.

Editör: HABER MERKEZİ