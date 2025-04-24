ADD Yönetim Kurulu Üyeleri, çocuklar ve gençlerle birlikte Atatürk Anıtı’na kadar yürüyüş düzenlerken, bayramı çocuklara armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e şükran ve saygının bir ifadesi olarak çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Çıtak, gençlerle birlikte Anıt’a çelenk bıraktı.

Günün anlam ve önemine ilişkin kısa bir konuşma yapan Yıldırım Çıtak, tüm çocukların ve katılımcıların bayramını kutladı.

Gençler yürüyüş sırasında “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” şeklinde slogan atarken, hep birlikte bazı marşlar söyledi. Yürüyüş sırasında ayrıca “Andımız” okundu.

Çelenk sunma törenin ardından dernek binasında; bağımsız sinemacı Gökşin Doğa Egesoy’a ait olan “Atatürk'ün Ülküsü” isimli belgesel izlendi.

Gökşin Doğa Egesoy’un; Atatürk'ün manevi kızı, 23 Nisan'ın en bilinen figürü Ülkü Adatepe'nin hayatını, eşi Öke Adatepe’nin kızı Betül Adatepe'nin anlatımı ile hikayeleştirdiği "Atatürk'ün Ülküsü" adlı belgesel gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Etkinliğe; Birleşik Emekliler Sendikası Çorum İl Temsilcisi Sefa Batak, ADD Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP önceki dönem il başkanlarından Hasan Eray Tüfekçi, Doçent Doktor Ayten Akcan, Öğretmen Ergül Aslan, Birleşik Emekliler Sendikası Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir grup genç katıldı.

Editör: SELDA FINDIK