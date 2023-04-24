Eğitim İş'in organize ettiği çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte sergilenen birbirinden güzel halk oyunları gösterileri, söylenen şarkılar ve danslarla 23 Nisan coşkuyla kutlandı.

CHP İl Başkanı Ümit Er, İl Sekreteri Aydın Taşkın, İl Yöneticisi Ali Bükücü ve Gençlik Kolları İl Başkanı Onur Topkül’ün de destek verdiği şenlikte, çocuklar gönüllerince eğlendi.

23 NİSANLARI YENİDEN BAYRAM HALİNE GETİRİNCEYE DEK!

Eğitim İş Genel Merkezi Örütlenme Sekreteri İlhan Yaşar’ın da katıldığı şenlikte bir konuşma yapan Şube Başkanı Selim Bozkurt, bir yıldönümü olmaktan ziyade ulusça göğsümüzde bir onur nişanı olan 23 Nisan’ın, bizim dünyaya verdiğimiz ders, dünya çocuklarına ise verdiğimiz bir armağan olduğuna dikkat çekti.

‘TÜRKİYE MİLLİ TARİHİNİN BAŞLANGICI VE YENİ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR’

Bozkurt, ‘Büyük önder Atatürk ve silah arkadaşlarının liderliğinde ayağa kalkan milletimiz, emperyalistlerin akbabalar gibi başına üşüştüğü bu topraklardan, gelişmiş ülkelere parmak ısırtacak medeniyette bir Cumhuriyet destanı yazmış, bu destanı 23 Nisan ile taçlandırmıştır.

Bugün, milletin egemenliğinin sembolü olan Meclis’in kurulmasının, tebaa olmaktan millet olmaya geçişimizin tescillenmesinin, dünyada çocuklara bir bayram hediye eden tek ülke olmamızın yıldönümüdür. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, onu var eden Atatürk’ün tabiriyle “Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır.

Fakat bugün ne yazık ki bu haklı gururumuza derin bir burukluk eşlik etmektedir. Bunun sebebi 100 yılı aşkın süre önce ulusça imza attığımız bu başarılar konusunda bugün geriletilmiş olmamızdır.’ ifadesinde bulundu.

Selim Bozkurt, konuşmasını şöyle sürdürdü:

‘Gelinen noktada milletin egemenliğinin üssü olan Meclis sembolikleştirilmiş, ülke fermanı aratmayan KHK’larla yönetilir hale gelmiştir. AKP iktidarları süresince Cumhuriyet’in eğitimden kültüre, sosyal ve demokratik haklardan adalete kadar tüm kazanımları sistematik biçimde geriletilmiştir.

-Dünya çocuklarını birbirinden ayırmadan, geleceğin onların ellerinde şekilleneceğinin farkında olarak onlara bir bayram armağan eden tek ülke olmaktan, kendi çocuklarına geleceğe dair düş bile kurduramayan bir ülkeye dönüşüyor olmamız da bugünkü burukluğumuzun başlıca sebebidir.

Çocuklarımız düzgün, adil, bilimsel, laik, kamusal bir eğitim alamamaktadır.

Çocuk işçi sayısı, her geçen gün artmakta, hatta meslek okulları, MESEM’ler, kayıtdışı istihdama göz yumma politikaları vesilesiyle sıradanlaştırılmaktadır.

Ülkenin insan hakları açısından geriletildiği yer çocuklarımızı da vurmakta, onların evrensel haklarını da gasp etmektedir. Birçok çocuğumuz barınmadan sağlığa kadar birçok ana hakkına erişmekten uzaktır.

Ancak bilinsin ki biz, Başöğretmen’in uslanmaz eğitim neferleri için bu tablo, imkansızlıkları değil sadece gidilecek yolun ne kadar uzun olduğunu göstermektedir.

Parlak geleceğin Atamızın bize emanet ettiği gelecek nesillerin eliyle geleceğini biliyoruz. “Umudumuz gençlerde ve yarının gençleri olan çocuklardadır” diyoruz.

Bu özlem ve umutla, önce çocuklarımızın sonra tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, 23 Nisanları tekrar bayram yapıncaya kadar durmadan mücadele edeceğimizin altını çiziyoruz.’

Eğitim İş Şubesi tarafından geleneksel hale getirilen ‘Çocuk Şenliği’nde Halk Oyunları, Ront Gösterisi, Balon, Lolipop Şeker, Bileklik, Yüz Boyama ve Palyaço gösterileri yer aldı.

Şenlik, çocuklara çeşitli ikramlarda son buldu.

(Haber Merkezi)