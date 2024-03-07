Eğitim İş Sendikası Çorum Şubesi’nce Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle bir söyleşi programı düzenlendi.

Hitit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Serhat Saatçi’nin konuşmacı olarak katılacağı söyleşi programı yarın (8 Mart 2024 Cuma günü) saat 18.30’da Yavruturna Mahallesi Gazi Caddesi Maliye 3.Sokak Işıl Apartmanı A blok 2/11 adresinde bulunan sendika binasında gerçekleştirilecek.

Eğitim İş Şube Başkanı Selim Bozkurt, söyleşiye tüm sendika üyeleri ile vatandaşları davet etti.

Editör: HABER MERKEZİ