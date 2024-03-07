8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayınlayan CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, kadınların özgürce yaşadığı bir ülke için mücadelelerinden asla vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

Atatürk’ün önderliğinde, çağdaş dünya kadınlarının sahip olduğu tüm kazanımları elde eden, seçme seçilme hakkını birçok Batı ülkesinden daha önce kazanan kadınların günümüzde ne yazık ki şiddete, ayrımcılığa ve eşitsizliğe maruz bırakıldığını belirten Solmaz, “Çağdaş Türkiye’nin kurulması yönünde önemli bir misyonu üstlenen kadınlarımız, bugün toplumsal yaşamın ve hayatın tüm alanlarında kadını yok saymaya çalışan bir zihniyet tarafından geleceklerinin karartılması, tüm kazanımlarının ellerinden alınması girişimiyle karşı karşıyadır. Buna asla izin vermeyeceğiz” dedi.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, gelir adaletsizliğinin ve yoksulluğun da en büyük faturasını kadınların ödediğini vurguladı. Solmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “AKP’nin yanlış politikaları sonucu artık bugün kadınlarımız tenceresini kaynatamaz duruma gelmiştir. Bugün evlerde, ailede huzur kalmamıştır. Biz bu yerel seçimde evlerimizde tekrar huzuru vadediyoruz.

Kadını, erkeği, çoluğu, çocuğu ile evlerimiz tekrar huzura kavuşacaktır. Evin huzuru olmazsa sokağın huzuru, sokağın huzuru olmazsa kentin huzuru olmaz. Huzurun birinci şartı ekonomik özgürlüktür. Kadın ve erkek tüm yurttaşlarımızı ekonomik huzura ve refaha kavuşturacağız.”

Dinçer Solmaz mesajının son bölümünde, kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığının sona erdiği, şiddetin olmadığı, sosyal yaşamın her alanında, yönetimin her aşamasında kadınların daha çok yer aldığı bir düzende barış ve refah içerisinde yaşayacağı yarınlar dileğiyle, tüm Çorumlu kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Editör: HABER MERKEZİ