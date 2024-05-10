Eğitim İş Çorum Şubesi’nin kongresi yarın saat 13.00’da Çorum Belediyesi Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda başlayacak.

Genel kurula ilişkin Eğitim İş Şube Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Kurulduğumuz günden beri üyelerinin özlük haklarının korunması yanında kendisine Atatürk Devrimlerinin ve Laik Cumhuriyetin korunmasını görev edinerek, mücadelesini sürdüren Eğitim-İş Şubesi 4. Olağan Genel Kuruluna hazırlanmaktadır.

Eğitimin özelleştirildiği, ticarileştirildiği diğer yandan eğitim birliğinin aksine eğitim yerelleştirilerek dil ve içerik olarak bölgeselleştirildiği, müfredattan Atatürkçülük konuları çıkarılırken aşırı derecede dinselleştirildiği bir süreci yaşamaktayız. Devlet memurluğu güvencesini kaldırıp memurlar hükümet memurluğuna dönüştürebilmek için iş güvencemize göz diken, esnek, kısmi, geçici, sözleşmeli güvencesiz çalışmayı dayatarak, kamu yönetimini özel sektör mantığı ile yönetmeye çalışan bir iktidar karşısında tek güvencemiz birlikten doğan sendikal gücümüz olacaktır.

Eğitim İş Çorum Şubesi 4. Olağan Genel Kurulundan güçlenerek çıkarak, Atatürk Devrimleri ile Cumhuriyetin korunması, parasız, bilimsel ve kamusal eğitim hakkının elde edilmesi mücadelesine kararlılıkla devam edecektir. Bütün dostlarımızı 11 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 13.00’da Çorum Belediyesi Turgut Özal Konferans Salonunda yapılacak olan genel kurulumuza bekliyoruz.”

(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ