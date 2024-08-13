Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Millî Eğitim Müdürü olarak göreve başlayan Cemil Çağlar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

EBS Şube Başkanı Fatih Okumuş’a ziyarette Şube Sekreteri ve Başkan Vekili Ali Doğan, Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı İlhan Akbaş, Hukuk ve Mevzuattan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ramazan Akkaya, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Çağdaş, Basın ve Yayından Sorumlu Başkan Yardımcısı Abdulkadir Bilgiç ve Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hacı Ömer Yağlıdere eşlik etti.



Heyet Cemil Çağlar’ı kutlayarak yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

İl Milli Eğitim Müdürü Çağlar da, Eğitim-Bir-Sen Başkanı Fatih Okumuş ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.