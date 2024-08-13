Eğitim çalışanlarının dün olduğu gibi bugün ve yarın da yanında olacaklarını belirten Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, HİTÜ Rektörü Öztürk ile bazı konularda istişarede bulundu.

Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunarak şu görüşlere yer verdi: “Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü ziyaret ettim. Öncelikle nazik kabullerinden dolayı teşekkür ederim. Ziyaretimizde doktorasını bitirmiş, bütün şartları taşıyan akademisyenlerimizin kadro durumları, 3. Derece atamaları, bilgisayar işletmenliği mevzusu, memnuniyet anketini doldurmayanların tehdit edilmesi veya cevabı beğenilmeyenlerin yeniden doldurmasi talebi konuları kapsamlı şekilde değerlendirilmiştir.

Ziyaretimde ayrıca üniversitedeki keyfi uygulamalar (idari personelin yer değişikliği, personelin bu durumdan rahatsızlığı) üzerine Türk Eğitim Sen’in durduğu yer ve endişelerimiz Rektör Beye izah edilmiştir. 2547 sayılı kanunun 13. maddesinde Rektörün görevleri sayılmakta olup, kadroyu boşaltarak atama yetkisinin bulunmadığı bizzat kendisine söylenmiştir.

Türk Eğitim Sen olarak dün olduğu gibi bugün de çalışanların yanında olacağız. Gördüğümüz doğru adımları destekleyecek, yukarıda belirttiğimiz gibi yanlışların ve keyfi uygulamaların da karşısında olacağız. Yetkililerin mevzuat çerçevesi içerisinde kalması gerektiğini de her fırsatta dile getirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle dile getirdiğimiz hususların ve endişelerimizin yakın takipçisi olmayı sürdüreceğiz”

Editör: SELDA FINDIK