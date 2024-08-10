Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “Milli Eğitim Bakanlığınca sözleşmeli personel mevzuatına tabi olan öğretmen eşlerin aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan her ikisi de 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamayan ve farklı illerde görev yapan eşler, aile birlikteliğini sağlamak amacıyla duyuru kapsamında yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek” denildi.

Başvurular, mebbis.meb.gov.tr adresinden Elektronik Başvuru Formu doldurularak 13-15 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Atama işlemleri 22 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 23 Ağustos tarihinden itibaren yapılacak.

Editör: İHA AJANS