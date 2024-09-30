Yapılan seçimlerde Doç. Dr. Harun Kısacık, Çorum 2 No’lu Şube Başkanı seçildi. Kısacık, genel kurulda yaptığı konuşmada, teşkilata ve ilimize hayırlı olsun dileklerini ileterek, “Bu başarı hikâyesinde bizleri yalnız bırakmayan değerli üyelerimize teşekkür ediyorum. Şimdi daha güçlü adımlarla durmak yok, yola devam diyoruz” ifadelerini kullandı.

Kısacık, Eğitim-Bir-Sen’in eğitim camiasındaki etkisini artırmak ve üyeleriyle birlikte daha güçlü bir gelecek inşa etmek için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Editör: Haber Merkezi