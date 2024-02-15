Eğitim Gücü Sen Kurucular Kurulu Üyesi ve Çorum İl Başkanı Ahmet Ölçer, kamuoyuna bir duyuru byaparak, Belediye’nin düzenlediği motivasyon seminerini verecek kişinin, bu alanda uzman olmadığını savundu.

Ahmet Ölçer’in açıklaması şöyle:

“14 Şubat Günü whattsapp grubuna düşen bir davetiye ile aşağıdaki açıklamaları yapmak zorunda kaldım.

Davetiyede, kendini Koç olarak tanıtan bir ismin 15 Şubat tarihinde, hem de Çorum Belediyesi ev sahipliğinde YKS’ye yönelik motivasyon semineri için geldiği yazıyordu.

Öncelikle belirtmek isterim ki, Eğitim Gücü Sen olarak ‘Eğitim Koçu’ kavramını biz düzmece bir kavram olarak görmekteyiz. Eğitim koçluğu devletin eğitim sistemine sızmak için oluşturulmuş bir kavramdır. Bu kavramın İngilizcesi ‘COACH’ tır. Çalıştırıcı anlamına gelmektedir. Bu kavram ülkemize öylesine düzmece getirilmiştir ki, getirenler anlamını dahi getirmeyi beceremeyip, ‘COACH’ ‘KOÇ’ telaffuzunu getirmişlerdir.

MYK’ya bakılacak olursa, eğitim koçluğunun alt tanımlamasının dahi olmadığı görülecektir. Koç kavramı, pedagojiye aykırı bir kavramdır. Kendine koç diyenler neye veya kime koçluk yapmaktadır? Öğrenci Koçluğu diye bir şey olamaz. Öğrencinin öğretmeni olur, akademik ve kariyer danışmanı veya psikolojik danışmanı olur. Eğitim konusunun tek ve yegâne uzmanı öğretmenlerdir.

Eğitim Gücü Sen olarak, Genel Başkanımız Oğuz Özat’ın Türk PDR Derneği başkanlığı yaptığı yıllardan bugüne, biz eğitim sistemimize sızmaya çalışan koçlarla mücadele ediyoruz. Geçmişte Milli Eğitim Bakanlığına, koçlarla ilgili düşüncelerimizi içeren yazılarımızı yazdık, konuyla ilgili şerhimizi düştük. Yaptığımız farkındalık çalışmaları, MEB nezdinde hayli yol kat etti. Bugün kendine Koç diyen bu kişiler MEB’in bünyesinde pek fazla etkinlik yapamamaktadır. Yapmak istediklerini gördüğümüz anda bizler gerekli müdahaleyi yapmaktayız.

Ancak 14 Şubat tarihinde whatsapp üzerinden ulaştırılan davetiyede gördüm ki artık koçlar, faaliyetlerini belediyeler üzerinden yapmaya çalışmaktalar.

Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim AŞGIN, kendisi akademisyendir. Bu konularda hassastır. Belediyemiz bünyesinde gerçekleştirilmek istenen bu etkinliğin, kendisine koç diyen bir kişi tarafından verileceğinin, Sayın Başkanımızın dikkatinden kaçtığını düşünüyorum.

Bu arada sorulması gereken bir sorunun daha olduğuna inanıyorum.

YKS motivasyonu seminerini vermek isteyen kişinin lisans mezuniyet alanı nedir?

Pedagojik Formasyonu var mıdır?

Alanında uzman yüzlerce, binlerce öğretmen, psikolojik danışma ve rehberlik uzmanı varken kendisine koç diyen bir kişinin motivasyon çalışması yapacak olması abesle iştigaldir. İsminin başına koç yazarak eğitim alanına girmek durumu kurtarmaktan başka bir şey değildir. Eğitimci insan kendine unvan aramaz. Öğretmen olan kimse kendisine koç demez, öğretmen der.

Onca Öğretmen, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uzmanı varken alanın dışından birinin motivasyon eğitimi verecek olmasını kabul etmiyorum. Belediyemizden bu seminerin gerçekleştirilmeden tekrar gözden geçirilerek iptal edilmesini talep ediyorum. Öğretmen arkadaşlarımızın ve idarecilerimizin bu seminere katılmayarak, mesleki olarak duruş göstermesini bekliyorum.”