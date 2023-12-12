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BAKTAT, uzun yıllardan beri Avrupa’daki en bilinen Çorum markası. Baklan Kardeşlerin oluşturduğu gıda dağıtım zinciri, Çorum’un yüzakı ve gururu olarak başarılı yürüyüşünü sürdürüyor.

BAKTAT ve sonradan devreye giren SUNTAT, üretimlerinin önemli bir bölümünü yurt içinde gerçekleştiriyor ve ihracat kalemi olarak Avrupa’ya aktarıyor.

Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki EGETAD konserve fabrikası da bu üretim tesislerinden biri.

BAKTAT Grubu bünyesindeki EGETAD, 2023 yılında önemli bir başarıya daha imza atarak ihracat artışında 5’incilik ödülünün sahibi oldu.

Kısa adı OSBÜK olan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu “OSB Yıldızları 2023” Araştırması’nda EGETAD, ihracatını en çok artıran firma kategorisinde 5’inciliği elde etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü’nün de hazır bulunduğu Kocaeli’ndeki törende, ödülü, EGETAD Kurucusu Halil Baklan, oğlu, Genel Müdür Murat Baklan ve Fabrika Müdürü Narin Baklan birlikte aldılar.

EGETAD Turgutlu tesisleri, 2004 yılından bu yana üretim kapasitesini ve ihracatını artırarak bu yıl zirveye taşıdı.

Sürekli gelişimi ve yeniliği ilke edinen firma, ileri vizyonuyla başarıya odaklandı ve adım adım büyüme trendini yükseltti. Bunun sonucunda da, organize sanayi bölgelerinde ihracat yapan 100 firma içinde ihracatını artıran 5. firma olma başarısını elde etti.

Baklan Kardeşler’in Avrupa’daki başarıları, öteden beri Çorumlu hemşehrilerini mutlu ediyor. Bu son başarı da yine Çorumluların alkışla karşılayacakları nitelikte.

Ayrıca, markaya duyulan güvenin de bir kanıtı.