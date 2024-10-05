Çorum’un BAL’daki temsilcisi Mimar Sinanspor’da Teknik Direktör Hüseyin Eğer, yarın Çankırı’yı yenerek sezona güzel bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

TFF Bölgesel Amatör Lig 5.Grup 1.hafta maçında Mimar Sinanspor sahasında Çankırı FK’yı ağırlayacak. Bu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hüseyin Eğer, hedeflerinin sezona güzel bir başlangıç yapmak olduğunu söyledi. İki aydır iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Eğer, “ Hazırlık döneminin meyvesini ligde alacağımızı düşünüyorum. Yarın da sezonun ilk maçını Çankırı ile oynayacağız. Çankırı FK şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösteriliyor. Rakibimize saygı duyuyoruz. Sezonun ilk müsabakaları her zaman zorlu geçer. Ben oyuncularıma güveniyorum. Mütevazı kadromuzla sahada gereken mücadeleyi verip sahadan istediğimiz sonuçla ayrılacağımıza inanıyorum. Çorumlu futbolseverleri de İtfaiye Sahası’nda oynayacağımız bu kritik karşılaşmaya davet ediyorum” dedi.