TFF Bölgesel Amatör Lig 5.Grup 3.hafta maçında sahasında Hacettepe 1945 ile 1-1 berabere kalan Mimar Sinanspor’da Teknik Direktör Hüseyin Eğer açıklamalarda bulundu. Hacettepe maçına 3 puan parolası ile çıktıklarını ifade eden Eğer, “İlk 15 dakikada istediklerimizi yapıp daha sonra oyun rakibin topa sahip olma isteğiyle birlikte orta alan mücadelesine döndü ve bize göre daha etkin oldular. İlk yarısını 0.0 bitirdiğimiz maçın ikinci yarısına iki oyuncu değişikliği ile başlayıp ilerde üretken olma düşüncemiz maalesef rakibin erken gelen golü ve genç oyuncu sayımızın fazlalığı bir türlü oyun içinde üretken olmamızı engelledi. Buna rağmen kısa sürede golü bulup dengeyi sağlamayı başardık. Maçın son bölümlerine doğru bulduğumuz pozisyonlarda sonuçlandıramadık ve bir puanla ayrıldık. Bu ligde her maç zor ve bizim aldığımız her puan değerli ve önemli, mücadele eden bütün sporcularımızı tebrik ediyorum. Az sayıda da olsa destekleyen yanımızda olan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Editör: RIFAT KARA