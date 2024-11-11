7.hafta maçında sahasında şampiyonluk adaylarından Bartınspor’u 1-0 mağlup eden Mimar Sinanspor’da Teknik Direktör Hüseyin Eğer açıklamalarda bulundu. Bartınspor’un ligin güçlü ekiplerinden biri olduğuna vurgu yapan deneyimli teknik adam, “Bartınspor’un zor bir ekip olduğunu biliyorduk. Çalışmalarımızı da devamlı bu yönde yaptık. İyi çalıştık, iyi konsantre olduk bu maça.Müsabakanın ilk 10 dakikası hariç maçın hiç bir bölümünde rakibimize oyun üstünlüğünü vermeden cesaretli şekilde hem pas oyununu oynayıp, hem de ciddi pozisyonlar üreterek skora erken gitme fırsatlarını değerlendiremedik. Ligin başından bu yana en büyük sermayemiz olan mücadele tempomuzu bu maçta daha da fazla artırarak haklı bir galibiyet aldık. Sahada büyük özveri ile mücadele eden oyuncularımıza, özellikle tribünde bu hafta inanılmaz desteklerini hissettiğimiz taraftarlarımıza ve maçtan sonra takımımıza galibiyet primi açıklayan Çorum FK başkanı Oğuzhan Yalçın’a gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Editör: RIFAT KARA