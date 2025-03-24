BAL 5.Grup 24.hafta maçında deplasmanda Çilimli Belediyespor ile karşılaşan ve sahadan 3-1 yenik ayrılan Mimar Sinanspor’da Teknik Direktör Hüseyin Eğer açıklamalarda bulundu. Açıklamasında hakem kararlarından dert yanan Eğer, “Lig’de puan tablosunda en yakın rakiplerimizden biri olan Çilimli Belediyespor deplasmanına mutlak parolası ile çıkmıştık. Maçın ilk yarısında her iki takımında kontrollü bir oyun ortaya koyması ve maçın her dakikası neredeyse yan hakemlerin oyuna devamlı müdahil olmak istemesi oyunun sürekli durmasını sağladı. Hakemlerin verdiği kararlar sonrası ilk yarı boyunca oyuncuların gerilmesine sebep oldu. İlk yarıda gol aradığımız dakikalarda kaptırdığımız bir top ile kalemizde golü gördük. İlk yarının son anlarında kalecimiz Adem’in içinde olduğu bir pozisyon sonrası yan hakemin ve tribünlerin baskısı altında kalan orta hakem Adem’i ikinci sarı karttan oyundan attı. Bu dakikadan sonra bizim işimiz daha da zorlaştı.

İkinci yarıda bütün riskleri aldık ve sayısız pozisyonlardan faydalanamadık. Oyunun son bölümlerinde rakibin ikinci yarıdaki tek pozisyonu olan korner atışı sonrası dönen topu uzaklaştıramadık ve kalemizde ikinci golü gördük. 2-0’lık skora rağmen oyun disiplininden kopmayarak ısrarla yine gol aradık. Son dakikalarda kazandığımız penaltı atışı ile farkı 1’e indirdik. 1 puan için bastırdığımız son bölümde maalesef kontrataktan üçüncü golü yedik ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldık. Hiçbir mazerete sığınmadan ikinci yarıdaki olumsuz performansımızı toparlama adına ne gerekiyorsa düzeltmek için uğraşacağız. Hafta içi Çarşamba günü lig ikincisi Çubukspor’u Çorum’da ağırlayacağız. Bu maçta elimizden geleni yaparak puan ya da puanlar almak için mücadele edeceğiz” dedi.