Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar ve Gençler (karma) Korfbol Grup Birinciliği 24-28 Mart tarihleri arasında Çorum’da yapılacak. Çorum Yeni Spor Salonu’nda startı verilen grup birinciliğinde yıldızlarda 6, gençlerde ise 7 okul mücadele edecek. Çorum’u gençler kategorisinde Özel Bilgi Koleji, yıldızlarda ise Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu temsil edecek.

6 okulun tek grupta tek devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği yıldızlar kategorisinde Çorum temsilcisi Mehmet Akif Ersoy’un yanı sıra Samsun Firdevs Yılmaz Ortaokulu, Tokat Özel Bahçeşehir Koleji, Yozgat Ozan Şehit Necati Binekçi İmam Hatip Ortaokulu, Kayseri Şehit Bekir Çakır Ortaokulu ve Kastamonu Namık Kemal Ortaokulu gruptan çıkma mücadelesi verecek.

7 okulun 2 grupta tek devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği gençler kategorisinde ise A grubunda Çorum temsilcisi Bilgi Koleji’nin yanı sıra Tokat 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, Samsun Gülizar-Hasan Yılmaz Spor Lisesi ve Kastamonu Spor Lisesi, B grubunda Tokat Şehit Aydoğan Aydın Spor Lisesi, Kahramanmaraş Spor Lisesi ve Kırıkkale Fen Lisesi takımları mücadele edecek.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Federasyonları İl Temsilcisi Ali Haydar Teke’nin gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda grubunu şampiyon tamamlayan okullar Türkiye finallerine adını yazdıracak.