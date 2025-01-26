Ayla Güneş ile Atila Akkaya'ın oğlu, CHP Belediye Meclis Üyesi Ezgi Eşmen Tüfekçi'nin kardeşi, CHP eski İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi'nin kayınbiraderi Ege Akkaya’nın cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesinde Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen hakka yürüme ve rızalık alma erkânının ardından Ulumezar’a getirildi.

Merhumun cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleri, CHP Gençlik ve Kadın Kolları yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ