AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Ahlatcı, mesajında Miraç Kandili’nin İslam âlemi için önemine vurgu yaparak, bu mübarek gecenin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmesi temennisinde bulundu.

Ahlatcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Miraç Kandili, manevi huzurun ve Allah’a yakınlığın en derin şekilde hissedildiği mübarek gecelerden biridir. Bu gece, Peygamber Efendimiz’in kutlu yolculuğunun bizlere gösterdiği ilahi mesajları hatırlama ve hayatımıza rehber edinme fırsatıdır. Rabbim, bu mübarek geceyi dualarımızın kabulüne, gönüllerimizin feraha kavuşmasına vesile kılsın. Çorumlu hemşehrilerim başta olmak üzere, milletimizin ve İslam âleminin Miraç Kandili’ni tebrik ediyor; sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum.”

Milletvekili Yusuf Ahlatcı, mesajının sonunda, Miraç gecesinde edilen duaların başta mazlum coğrafyalarda yaşayanlar olmak üzere tüm insanlığın yaralarının sarılmasına vesile olmasını diledi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR